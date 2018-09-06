Москва, 6 сентября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. В День празднования 871-летия Москвы 8−9 сентября столичные власти сделали посещение 81 музея бесплатным. Этой же привилегией можно было воспользоваться и в прошлом году. В эти выходные свои двери откроют Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно» и многие другие. Как и положено, ко Дню основания города многие учреждения культуры столицы приготовили различные программы, посвященные истории Москвы. В частности, в музее Москвы можно посмотреть выставку фотографа и изобретателя Николая Драчинского, главной темой цветных коллажей которого была Москва, и экспозицию «Находки нашей улицы», представляющую артефакты, найденные археологами на улицах столицы в 2017—2018 годах.