Рим, 6 сентября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в четверг, 6 сентября, на своей странице в Twitter посоветовал прокурорам и судьям, принявшим решение об изъятии средств партии, «бояться гнева праведных».

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Как сообщалось ранее, апелляционный суд Генуи оставил в силе решение прокуратуры об изъятии 49 млн евро со счетов правящей партии «Лига». Деньги должны быть взысканы «любым способом»: с банковских счетов партии, карт, депозитов и т. д. К настоящему времени в собственность государства возвращено лишь 3 млн евро. Изымать у партии будут в том числе и ее будущие доходы.

В «Лиге» считают процесс несправедливым и политизированным. Представители партии отмечают, что средства, о которых идет речь, якобы получили мошенническим путем и использовали предыдущие руководители партии, а теперь за якобы имевшие место нарушения закона со стороны физических лиц спустя 10 лет почему-то должна отвечать партийная структура.

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«Я работаю в интересах безопасности итальянцев, а меня обвиняют в «похищении людей» (по факту недопуска корабля с нелегальными мигрантами в Италию прокуратура возбудила уголовное дело — прим. ИА REGNUM ). Я работаю над тем, чтобы изменить Италию и Европу, а мне блокируют все средства за якобы совершенные кем-то 10 лет назад нарушения. Если кое-кто думает, что меня можно таким образом остановить или испугать, он плохо понял», — написал Сальвини.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что судебное решение об изъятии у партии «Лига» 49 млн евро никак не скажется на работе правительства. Наблюдатели в свою очередь допускают, что решение суда, если оно не будет оспорено в Кассационном суде, приведет к исчезновению «Лиги» как юридического лица и появлению другой партийной организации.