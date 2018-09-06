Воронеж, 6 сентября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. 95 автомобилей скорой помощи отправлены в медицинские учреждения Воронежской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, 6 сентября ключи от новых автомобилей медикам вручил по поручению главы региона Александра Гусева врио руководителя департамента здравоохранения области Александр Щукин. Новые автомобили получат областная клиническая больница №2, больница скорой медицинской помощи №1, Воронежская станция скорой медицинской помощи и 32 районные больницы. По словам Александра Щукина, это самое крупное обновление автопарка скорых в регионе за последние 20 лет.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новые скорые для воронежских больниц

73 автомобиля класса «В» и «С» на базе ГАЗель приобретены за счет средств регионального бюджета. На эти цели областное правительство выделило более 196 миллионов рублей. Ещё 22 автомобиля класса «В» регион получил за счет средств федерального бюджета. Автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием, в том числе дефибрилляторами, трехканальными электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами со взрослыми и детскими датчиками.

На данный момент в медорганизациях региона эксплуатируется 379 автомобилей, 79% из них — старше пяти лет. В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» за счет областного бюджета приобретено 29 санитарных автомобилей для районных больниц. Масштабное обновление автопарка позволит сократить долю изношенных транспортных средств сразу на 34%.