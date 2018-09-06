Вологда, 6 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Росимущество отказало Русской православной церкви в передаче в собственность нескольких зданий главных монастырей Вологодчины — Ферапонтова и Кирилло-Белозерского. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Отметим, что часть монастырского имущества уже числится за РПЦ. В августе представители церкви подали заявку на передачу еще нескольких объектов: надвратных церквей Ферапонтова монастыря, церкви храма прп. Мартина и Казенной палаты Ферапонтова монастыря и братских келий Кирилло-Белозерского монастыря.

Претензии РПЦ вызвали протест у музейщиков. По мнению директора музея, передача имущества церкви повлечет за собой ухудшение его состояния. Главный повод для тревоги — фрески Дионисия, которые требуют определенных условий содержания. В братских кельях, на которые также претендует РПЦ сегодня расположены реставрационные мастерские, фондохранилище и ключевые службы музея.

Чем закончится конфликт пока неизвестно. Пока отказ в передаче обусловлен нехваткой всех необходимых документов.

Напомним, минувшим летом патриарх Кирилл совершил свою первую поездку в Вологодскую область. В ходе визита предстоятель РПЦ посетил Ферапонтов и Кирилло-Белозеркий монастыри.