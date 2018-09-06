Париж, 6 сентября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Российский фотожурналист Сергей Пономарев получил престижную международную премию «Золотая виза» в категории работ для ежедневных изданий. Об этом сообщается на сайте Международного фестиваля фотожурналистики «Виза для изображения».

(сс) Meditations Фотограф

Награды удостоилась фотосерия «Особый взгляд», посвящённая Чемпионату мира по футболу 2018. Пономарев посетил пять городов России, принимавших матчи турнира, — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и Ростов-на-Дону. Снимки отражают не только спортивные события, но и жизнь болельщиков, туристов и горожан во время чемпионата. Фотографии публиковало французское издание Liberation.

«Золотая виза» — главная премия французского фестиваля «Виза для изображений». Она вручается шести лауреатам в различных номинациях. Призовой фонд премии составляет €8 тыс.

Между тем это не первая награда Сергея Пономарева. В 2016 году он получил Пулитцеровскую премию в номинации «За новостную фотографию». Кроме того, фотограф трижды становился лауреатом конкурса World Press Photo, а также получил награду «Золотая медаль Роберта Капы».