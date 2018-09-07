Стамбул, Турция, 7 сентября, 2018, 05:28 — ИА Регнум. «Россия ответственна за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине» — к такому выводу пришел патриарх Константинопольский Варфоломей. Что же следует из такого утверждения Фанара и соответствует ли его статус взятой на себя роли верховного судии остальных православных патриархатов, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Patriarchia.ru Патриарх Константинопольский Варфоломей

Судить ли одному Константинополю об автокефалии той или иной церкви или это вопрос соборный, решаемый общим согласием православных патриархатов, — вот та грань, которая разделяет мнения по поводу высказывания патриархом Константинопольским сомнений в каноничности действий Московского патриархата на территории нынешней Украины. Ведь суждения Фанара могут быть обусловлены и вполне «эгоистическими» соображениями — например, как бы открывающейся возможностью присоединить к себе еще одну, Киевскую, метрополию.

Возможно, Московскому патриархату понадобятся союзники в отстаивании своей позиции, ведь прецедент с попыткой патриарха Варфоломея единовластно указывать канонические границы всем прочим не должен остаться без ответа. Но кто может стать таким союзником в современной церковной ойкумене? Ответ не так однозначен.

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