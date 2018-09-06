Москва, 6 сентября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В сети началась травля певицы Юлии Самойловой после того, как она объявила о своей эмиграции и опубликовала в Instagram фотографию из аэропорта «Шереметьево». По мнению пользователей, переезд Самойловой за границу — настоящее предательство.

Eurovisionary.com Юлия Самойлова на «Евровидении-2018»

Некоторых пользователей возмутило, что после того, как Россия выдвинула девушку на «Евровидение», она решила покинуть страну. По их мнению, это предательство. Усугубляет ситуацию то, что ранее Самойлова высказывалась в патриотическом ключе. Другие же пользователи поддержали девушку и предположили, что она решила уехать из страны из-за неадаптированной для людей с ограниченными возможностями инфраструктуры. Еще одна версия причины переезда — критика, которая обрушилась на певицу после её провального выступления на «Евровидении-2018».

Напомним, 5 сентября в профиле певицы появилось видео, на котором она говорит: «Я готова эмигрировать из России в Европу». Сегодня Самойлова выложила фотографию из аэропорта с хэштегами #европа и #поехали. Агент певицы сообщил телеканалу «360», что страна эмиграции пока не известна, и объяснил желание девушки переехать «вопросами здоровья». Он добавил, что вскоре Самойлова подробнее расскажет о причинах своего решения.