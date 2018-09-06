Киев, 6 сентября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Её возглавляет Рон ванн Роден. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

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«Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Первые переговоры с главой миссии Роном ван Роденом прошли при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана», — говорится в сообщении.

В свою очередь экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко призвал Киев проводить эффективную финансовую политику и погашать внешние долги без девальвации гривны.

«Чтобы погасить старые кредиты МВФ Нацбанку нужно отдать Минфину деньги, которые он раньше получил от МВФ. Минфин — погашает… Взять деньги из золотовалютных резервов и просто погасить. У нас сделали запутанно, в результате получилась девальвация. Внешний долг надо погашать, но его погашают абсурдно», — сказал Охрименко в видео-блоге на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал Нацбанк зафиксировать курс гривны и выпустить для населения валютные казначейские облигации.

«Держите фиксированный и жесткий курс, не раскачивайте рынок. И будет все хорошо. Когда курс относительно стабилен, тогда люди сдают валюту. Выкупайте. Несут в банки на депозит — выкупайте. Вот так надо делать. При желании можно для населения выпустить казначейские обязательства в валюте. Можно было бы привлечь и один млрд, и два, и три. И хватило бы погасить кредиты МВФ и старые еврооблигации», — добавил Охрименко.

Он также обвинил власти в провоцировании спроса на валюту.

«А теперь спрос на валюту вырос. Есть закономерность, как только начинается девальвация, доллары больше покупают, чем продают», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в марте 2015 года стартовала четырехлетняя программа сотрудничества Украины с МВФ общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Киев пока привлек $8,7 млрд из всей суммы. В рамках программы начаты и внедряются фундаментальные изменения по целому ряду направлений — повышение цен на газ для населения и промышленности, приватизация госактивов и подготовка к вводу рынка земли.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Нацбанк Украины сообщил, что Киев в счет возврата основного долга перечислил Международному валютному фонду $160,3 млн. Следующие выплаты запланированы на 1 и 5 ноября. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

«Сегодня проведен платеж в размере 114,3 млн СПЗ (специальные права заимствования), что составляет $160, 3 млн. Всего в течение августа Украина перечислила МВФ $605,6 млн», — сообщили в НБУ.