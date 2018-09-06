Калуга, 6 сентября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. За первое полугодие 2018 года сотрудниками агентства Агентство регионального развития Калужской области обработано 72 заявки на размещение производств в регионе. Проведено 90 встреч с потенциальными инвесторами, по итогам которых подписано 11 инвестиционных соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Oez.kaluga.ru Предприятие-резидент ОЭЗ «Калуга»

В настоящее время с помощью на территории области внедряются 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата, включая стратегию развитие особых экономических зон. Так, две компании уже стали резидентами Особой экономической зоны «Калуга». До конца 2018 года планируется подписать еще не менее двух соглашений.

Как отметили в пресс-службе, Агентство регионального развития области ведет активную работу с инвесторами, осуществляя взаимодействие по принципу «одного окна». В числе задач — информационное сопровождение проектов, популяризация инвестиционной активности региона, организация форумов, в частности ставших широко известными «АвтоЭволюция» и «ФармЭволюция», а также выставок, бизнес-миссий и других деловых мероприятий.

Напомним, с 2006 года в экономику Калужской области инвестировано 880 млрд рублей, создано почти 28 тыс. новых рабочих мест. В 2017 организации области инвестировали в основной капитал 81,3 млрд рублей. На 28% выросли инвестиции сельскохозяйственных организаций. Стартовали 18 инвестиционных проектов. Заключены два специальных инвестиционных контракта с фармацевтическими предприятиями с общим объёмом инвестиций 4 млрд рублей. Подписано 15 соглашений с обязательствами инвесторов вложить в проекты 136,7 млрд рублей и создать 7 тыс. рабочих мест. В 2018 году планируется открыть восемь новых предприятий и заключить не менее 15 инвестиционных соглашений.