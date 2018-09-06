Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В районе поселка Белоостров в Курортном районе Санкт-Петербурга появится новая развязка с трассой Западного скоростного диаметра (ЗСД). Она должна быть построена за три года. Решение о предоставлении земельного участка для строительства развязки согласовали в Смольном, сообщили 6 сентября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Автомобильная развязка

Инвестору проекта — АО «Западный скоростной диаметр» — будет предоставлена земля на Новом шоссе площадью 5 тыс. кв. метров и другие необходимые для развязки участки. С АО будет заключено соглашение о застройке земельных участков сроком на 36 месяцев.

Участки, находящиеся в собственности города, переданы в аренду АО «Западный скоростной диаметр» до 9 июня 2060 года.

Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут. Стоимость проезда по всей трассе достигает 500 рублей, если не используются транспондеры.