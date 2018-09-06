Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону и гостей областного центра предупреждают об усилении ветра. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС города-миллионника, в ближайшее время порывы будут достигать 20−23 метров в секунду, передаёт ИА REGNUM 6 сентября.

Кацусика Хокусай. Порыв ветра. 1823-1831

Непогода может стать причиной отключения электроэнергии, возникновения чрезвычайных ситуаций. Горожан призывают быть внимательными, без необходимости не выходить на улицу. Автомобилистов призывают не парковать транспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.

Согласно оперативному ежедневному прогнозу, размещённому на сайте регионального управления МЧС, в течение суток осадков на Дону не ожидается. Дневная температура воздуха составит от 26 до 31 градуса выше нуля. Ветер восточный и юго-восточный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Между тем на территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.