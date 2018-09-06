Париж, 6 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Армия Франции готова нанести удар по Сирии в случае применения официальным Дамаском химического оружия в Идлибе, сообщает 6 сентября Reuters со ссылкой на руководителя генштаба ВС Пятой республики Франсуа Лекуантра.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Молот западной военщины

Вместе с тем он отметил, что к концу 2018 года следует ждать полную ликвидацию боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, провинция Идлиб на 70% находится под контролем исламистских группировок, ее еще называют «джихадистским раем». Основную роль там играет группировка «Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Именно она, по данным Минобороны России, под руководством британских спецслужб занимается подготовкой провокации по «химатаке».