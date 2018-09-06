Калуга, 6 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Калужской области проходит досрочное голосование по выбору представителей в органы местного самоуправления. В досрочном голосовании принимают участие избиратели, которые по уважительной причине будут отсутствовать по месту регистрации в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Проголосовать досрочно можно будет до 14 часов 8 сентября в соответствующей территориальной избирательной комиссии. Об этом 6 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Избирательной комиссии области Екатерина Князева.

Kaluga.izbirkom.ru На заседании Избирательной комиссии Калужской области

По её словам, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования на территории Калужской области пройдут девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в четырёх муниципальных районах: Барятинском, Жуковском, Хвастовичском, и Спас-Деменском. Также состоится голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района.

На территории муниципалитетов, участвующих в местных выборах, будут открыты 33 избирательных участка: 12 — в Барятинском районе, 8 — в Жуковском, 1 — в Хвастовичском, 11 — в Спас-Деменском и 1 участок в Малоярославецком районах. Для участия в выборах в органы местного самоуправления зарегистрировано 166 кандидатов.

В Барятинском районе пройдут выборы депутатов сельских дум в сельских поселениях «Деревня Асмолово», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново Пятница», «Село Сильковичи». В Жуковском районе — выборы депутатов Городской думы в городском поселении «Город Белоусово», депутатов сельских дум в сельских поселениях «Село Восход», «Деревня Корсаково». В Хвастовичском районе — выборы депутатов Сельской думы в сельском поселении «Посёлок Еленский». В Спас — Деменском районе — дополнительные выборы депутатов Районного собрания муниципального района «Спас-Деменский район».

«Во всех муниципальных образованиях, участвующих в выборах выдвинули своих кандидатов политические партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и в Жуковском районе в порядке самовыдвижения партия «Честно», — сообщила Князева. — С 27 августа к работе приступили участковые избирательные комиссии. В настоящее время практически завершена работа со списками избирателей, разносятся приглашения на выборы и напечатаны, находящиеся под охраной избирательные бюллетени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, единый день голосования 9 сентября 2018 года в девяти муниципальных районах Калужской области впервые будут открыты 16 избирательных участков, где жители столицы смогут проголосовать на выборах мэра Москвы. Дополнительные участки откроют в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Тарусском и Юхновском районах.