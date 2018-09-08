Киев, 8 сентября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Исторические прецеденты обретения самостоятельности православными церквями различных стран знают и позитивные примеры согласия, и церковные нестроения и раздоры. Почему украинская борьба за автокефалию относится скорее к категории церковных бедствий, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

По плодам церковной, да и не только, реорганизации можно узнать благо или зло того или иного начинания. История знает страшные примеры, когда церковные обновления вызывали страшные войны и гонения, подобные череде религиозных войн XVI века в Европе, когда тамошние христиане разделились на католиков и протестантов. Ситуация на современном постсоветском пространстве еще не достигла подобного накала, но многие заинтересованные в раздувании ненависти персонажи стараются использовать вопросы церковные для поддержки своей деструктивной политики.

Украинский пример в данном контексте, конечно, занимает печальное лидирующее место — ради войны против всего русского фанатики идеи «Украина превыше всего» готовы растоптать и тысячелетнее единство веры. Возможен ли такой поворот событий, когда православные Московского патриархата вдруг станут на Украине «еретиками» по требованию политической верхушки страны? Увы, от нынешней Украины можно опасаться и настоящего церковного раскола.

Читайте статью На Украине рождается новое «адское православие», а также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные положению дел на Украине.