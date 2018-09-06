Ярославль, 6 сентября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославле следственный комитет начал проверку информации о нанесении побоев депутатом облдумы и кандидатом в депутаты Сергеем Балабаевым распространителю листовок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном комитете.

Duma.yar.ru Сергей Балабаев (слева)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской зарегистрированы сообщения СМИ о том, что 5 сентября 2018 года депутат Ярославской областной думы, находясь в городе Ярославле, избил 17-летнего подростка, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму. По данным сообщениям в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях мужчины признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Инцидент произошел 5 сентября во Фрунзенском районе. Первоначально Сергей Балабаев заявил, что сам подвергся нападению неизвестных и написал заявление в полицию.

Однако позже другая сторона конфликта заявила о том, что побои наносил Балабаев. Об этом заявил распространитель листовок, в которых говорится о снятии с выборов депутата и партии ПАРНАС, которая его выдвинула.

Ранее Сергей Балабаев и ПАРНАС были сняты с выборов в Ярославскую облдуму по иску «Патриотов России» и ЛДПР. Однако решение суда не вступило в законную силу. 7 сентября Верховный суд рассмотрит апелляцию Балабаева. Кандидат не теряет надежды на переизбрание в Ярославскую облдуму.