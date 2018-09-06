Иркутск, 6 сентября, 2018, 15:10 — ИА Регнум. На Байкале в ближайшее время испортится погода, ожидается шторм, предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Непогода

Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в областном главке МЧС, также ожидаются заморозки на севере Иркутской области.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 7−8 сентября по области, 9 сентября в северных районах в пониженных формах рельефа температура опустится до 0…-3°C. Жителей Прибайкалья в ближайшие сутки ожидает переменная облачность. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах — с мокрым снегом. Утром в отдельных районах ожидаются туман и ветер.

Что касается шторма на Байкале, местами на озере пройдут дожди. Также прогнозируется усиление северного ветра, который в средней части акватории перейдёт в шквальный с порывами до 17−22 метров в секунду.

Спасатели советуют в ближайшие дни не совершать водных маршрутов по Байкалу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре заморозки пришли и в другие регионы Сибири, например в Хакасию, в Томскую область, Кемеровскую и Новосибирскую области.

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