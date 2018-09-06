Оренбург, 6 сентября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области сотрудники полиции потеряли вещественные доказательства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города, следователь в нарушение инструкции не обеспечил должной передачи и хранения в дежурной части УМВД России по Орску вещественных доказательств.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Растяпа-полицейский

В 2015 году в ходе следственных мероприятий у орчанина изъяли три охотничьих ножа. Впоследствии в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано. Однако изъятые вещдоки бывшему подозреваемому не вернули. Тогда отец мужчины обратился в суд с иском, где потребовал возмещения ущерба с УМВД Орска. За счёт казны России взыскано 12 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в Оренбуржье летом 2018 года Комитет против пыток заявил о том, что сотрудники СУ СКР потеряли важные улики по делам о пытках полицейских в отношении двух оренбуржцев. В частности, исчезли документы о смывах крови и история болезни.