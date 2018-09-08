Варшава, 8 сентября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Влияние Второй мировой войны на современность продолжается — такое мнение высказал польский историк Павел Стаховяк в интервью изданию Głos Wielkopolski. Современная реальность и определенные конфликты, считает он, — следствие того разделения мира на два, по-разному развивавшихся блока. Как обсуждаются события середины ХХ века и о чем еще говорит польская региональная пресса, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Никита Устинов ИА REGNUM Засуха в Польше

Следствиями войны стали и необходимости Польши догонять уровень жизни западных обществ, и почти полное исчезновение еврейской общины Европы. При этом, как подчеркивает польский историк, в его стране исчезает общезначимая совокупность знаний о войне, а дату ее начала порой не знают даже образованные люди. Растущий по некоторым вопросам интерес к этому конфликту носит узкий характер, людей интересуют конкретные детали, а вот знания о широких проблемах вроде политической обстановки того времени, наоборот, ограничены.

«В сентябре 1939 года мы не капитулировали, и обратите внимание на такие страны, как, например, Франция, где был создан режим сотрудничества с Германией, — говорит Стаховяк. — В Польше, несмотря на все недостатки нашей власти, никто всерьез не думал о капитуляции… Вы должны различать две вещи: битву и войну. Мы проиграли сражение, но война состоит из многих битв».

По мнению Павла Стаховяка, в перспективе во Второй мировой войне больше всего проиграла Великобритания, которая вступила в войны крупнейшим по территории государством мира и великой империей, а после исчезла на несколько лет.

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