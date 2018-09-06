Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Главному инженеру строительной организации в Петербурге предъявлено обвинение в связи с обрушением строительных лесов, в результате которого один человек погиб, еще четверо получили травмы. 35-летнего инженера обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

(сс) bstad Строительные леса

Напомним, ЧП случилось 14 августа на Гражданской улице, 8. При обрушении участка строительных лесов, закрепленных на фасаде здания, с высоты упали рабочие. Всего пострадало пять человек, трое были госпитализированы, позднее один из них скончался. Работы вела подрядная организация ООО «Альтернатива».

По версии следствия, трагедия произошла вследствие нарушения обвиняемым и иными неустановленными лицами правил безопасности при ведении строительных работ.

«Обвиняемому избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге обнаружились и другие небезопасные строительные леса в центре города. Фонд капитального ремонта проверил 50 адресов после инцидента на Гражданской улице.

Читайте также: Падение лесов в арке Главного штаба в Петербурге: возбуждено дело

Также напомним, что 21 августа 2018 года из-за сильного порыва ветра обрушилась временная кровля со здания, расположенного в доме 10 на Дворцовой площади. Деревянные конструкции упали на прохожих. Пострадали трое, в том числе 15-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело.