Ярославль, 6 сентября, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Известный блогер и мэр Ярославля прогуливались по центру города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Варламов и Владимир Слепцов

Напомним, Илья Варламов проводит прогулки с мэрами российских городов, после чего пишет подробный отчет об увиденном, прилагая фотографии. В планах блогера Ярославль был уже давно, однако состоялась прогулка только сегодня, причем без лишнего шума и анонсов в соцсетях. Жители совершенно случайно увидели мэра и блогера в районе улицы Свердлова.

Далее, как пояснил Владимир Слепцов корреспонденту ИА REGNUM, они отправятся во Фрунзенский район.

«Правила просты. Компьютер случайным образом выбирает два адреса в вашем городе. После этого мы отправляемся на прогулку от одного адреса к другому. Условие одно: нельзя пользоваться автомобилем. Только ноги, велосипед, общественный транспорт, самокат, собачья упряжка. Никакой подготовки, никаких согласований маршрута. В процессе прогулки мы вместе с главой города изучаем инфраструктуру, общаемся с жителями. У чиновника будет уникальная возможность рассказать на всю Россию про свой город, объяснить тонкости городского управления, стать ближе к народу!» — пишет Варламов.

Владимир Слепцов пообещал поделиться своими впечатлениями от прогулки позже. Безусловно, интересен и взгляд на Ярославль самого Варламова.