Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Петербургский парламент соберется на первое после каникул пленарное заседание на день раньше запланированного, во вторник, 11 сентября. При этом традиционное заседание в среду, 12 сентября, может быть и вовсе отменено.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий, Игорь Албин, Вячеслав Макаров и другие на крестном ходе, 12.09.17

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), идея собраться во вторник принадлежит спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову.

«По той информации, которой владею я, председатель созвал внеочередное заседание парламента на вторник, 11 сентября. А будет ли оно в среду, 12 сентября, будет решено, соответственно, на заседании во вторник», — сказал Четырбок.

Заметим, 12 сентября в Петербурге состоится традиционный крестный ход, посвященный очередной годовщине перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, петербургские единороссы, включая Вячеслава Макарова, хотели бы поучаствовать в этом мероприятии, но оно неудачно выпало на среду.

У парламентариев еще есть шанс успеть пройти рядом с иконами и хоругвями, если они все же соберутся в среду на пленарное заседание, но закончат его хотя бы к 11:30 мск.

Кроме того, по некоторым данным, необходимость в проведении внеочередного заседания на сутки раньше вызвана желанием поскорее принять закон о сохранении региональных льгот для пожилых людей, которых в противном случае они лишатся после повышения пенсионного возраста.

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Напомним, в прошлом году Вячеслав Макаров очень ярко выступил на крестном ходе на площади Александра Невского. В частности, он заявил, что «господь незримо ограждает Россию от недругов», потому что «там, где вера православная, там всегда победа», однако при этом все тяготы русского народа выпали на его долю потому, что была разрушена Российская империя и убиты царь Николай II и его семья, а предки Вячеслава Макарова и остальных петербуржцев прониклись «воинствующим безбожием».