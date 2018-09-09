Смоленск, 9 сентября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Выборы депутатов Смоленской областной думы шестого созыва проходят в Смоленской области сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, сообщает ИА REGNUM. Всего к выборам сформировано 825 избирательных комиссий. Парламент избирается на пять лет.

Dennis Jarvis Смоленская крепость

В списках избирателей — 767 тыс. 732 человека. В сентябре 2013 года, когда проходили выборы облдумы пятого созыва, право голоса имели 809 тыс. 176 жителей региона.

На 48 депутатских мандатов претендуют 410 зарегистрированных кандидатов: 295 кандидатов выдвинуты от партий по единому избирательному округу (свои списки смогли зарегистрировать «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») и 115 — по одномандатным округам.

В ряде муниципалитетов для обработки бюллетеней планируют использовать КОИБы: десять таких комплексов будут установлены в Десногорске, 17 в Сафонове, 53 — в Смоленске. Во всех 29 территориальных избирательных комиссиях установлены комплексы видеонаблюдения.

Добавим, что выборы 9 сентября состоятся также в ряде муниципальных образований региона: девять избирательных кампаний пройдут в восьми муниципалитетах.

Выборы депутатов Смоленской облдумы пятого созыва состоялись в сентябре 2013 года. Тогда в выборах участвовали представители 22 партий. Явка составила 29,11%.