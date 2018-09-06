Ташкент, 6 сентября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Туркестан остается одним из наименее связанных регионов мира, несмотря на усилия стран по интеграции, сообщает 6 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на доклад Всемирного банка «Важнейшие связи: Содействие экономическому росту и устойчивости региона Европы и Центральной Азии».

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Туркестан. Путь через пустыню

Специалисты международной организации считают, что из-за неразвитой инфраструктуры Туркестана страны региона слабо связаны с соседними государствами.

В докладе отмечается, что инвестиции в инфраструктуру и развитие торгово-экономических связей будут способствовать укреплению связей между государствами Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Туркестана принимают участие в различных региональных интеграционных проектах. Государства учредили Международный фонд спасения Арала, лидеры стран Туркестана собирают Совет, в ходе которого обсуждается региональная повестка дня. Кроме того, почти все страны региона входят в Совет сотрудничества тюркоязычных государств.