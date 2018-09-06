Москва, 6 сентября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Казалось бы, всем нормально мыслящим людям в мире уже давно стало понятно, что поставленная Вашингтоном после уничтожения СССР задача создать однополярный мир под своим диктатом провалилась, что она в принципе не могла быть решена, что мир не хочет своего столь быстрого исчезновения. Оказывается, нет, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из х/ф «Психо». Реж. Альфред Хичкок. 1960. США Истерика

Ранее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что власти Соединенных Штатов признают, что сложившаяся на сегодняшний день в мире ситуация начала угрожать той конфигурации однополярного мира, которую в последние десятилетия выстраивал Вашингтон.

«Что особенно характерно в мировосприятии американской чиновницы, так это тезис о тотальности внешних угроз для США. Иногда в менталитете осаждённой крепости обвиняют нас, русских, обвиняли Советский Союз, сегодняшнюю Россию.

Вспомним, однако, что в худшие годы международной блокады, даже сразу после Октябрьской революции у Советской России в мире всегда были друзья и партнёры: Иран, Турция, Германия в догитлеровский период, Китай, левые силы во многих странах…

Партнёром были и США. И дело было не в политическом господстве СССР — для этого не было сил и в этом не было нужды, — а в способности Москвы находить взаимный интерес, её миролюбивой линии в международных делах. Так и сегодня: вспомним БРИКС, возникшие при активном участии России ШОС и «двадцатку».

Что же происходит с сегодняшней Америкой? Как только где-то в мире, по мнению американского министра, «возникает вакуум власти», то есть отмечается ослабление американского политического господства, там сразу возникают «враждебно настроенные страны и террористы». И все они хотят разрушить Америку, её «образ жизни»… Одно слово: психоз. Хичкок отдыхает!

Да плевать нам на американский образ жизни! Плевать до тех пор, пока он не проецируется вовне, не навязывается всему миру, пока эта политика не становится действительным источником хаоса, нестабильности и насилия.

Но она, эта политика Вашингтона, судя по всему, будет продолжать им становиться — как иначе понять мысль американки по поводу нежелания США проявлять «стратегическое терпение»? Кстати, где это в мире американцы его в последние годы проявляли?

Короче, ничего нового про США американский министр миру не поведала. Как считали в Вашингтоне, что чьё-либо стремление (будь-то Ирана, Китая, России или кого-то ещё) «продвигать собственные интересы» — это угроза и «враждебные действия», так и будут считать. Как пытались навязывать всему миру своё так называемое «лидерство», так и будут пытаться навязывать.

Происходить всё это будет, однако, с всё меньшим для США успехом. Поэтому уровень психоза в Вашингтоне будет и далее возрастать.

До хорошего это и Америку, и весь мир не доведёт. Но такова реальность, к которой надо быть готовыми».

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