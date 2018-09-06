Волгоград, 6 сентября, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба нашла сговор в соглашениях, заключенных между администрацией Волгограда и ритуальной компанией «Память». Как сообщила 6 сентября пресс-служба регионального управления ФАС, договоры были заключены еще в 2002 году, а в 2017 году — продлены на 10 лет. Одно из соглашений касалось обслуживания кладбищ, а второе — услуг погребения людей. В них специалисты управления нашли нарушения закона о защите конкуренции.

Марина Каширская ИА REGNUM

«Ответчики заключили и реализовали соглашения, которые приводят к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг на территории Волгограда. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» выданы предписания о прекращении нарушения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что еще в июне 2018 года прокуратура и УФАС потребовали привести документы о похоронном деле в соответствие федеральному законодательству. Однако никаких мер, за исключением обычных совещаний, принято не было. В ведомстве готовы к тому, что решение будет обжаловано. При этом специалисты заметили, что сложившаяся судебная практика почти не оставляет шансов ответчикам. Кроме того, в УФАС заявили, что готовы обратиться к правоохранителям и инициировать уголовные дела в отношении чиновников, подписавших соглашения.