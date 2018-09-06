Москва, 6 сентября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Ряд шведских политиков пытается спекулировать на теме поставок в Европу российских энергоносителей для зарабатывания очков у старших товарищей из Брюсселя и Вашингтона, где крайне обеспокоены расширением связей России с Европой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Парламентарий напомнил, что Швеция уже одобрила строительство, и в Стокгольме прекрасно понимают перспективы и экономическую выгоду данного проекта для страны и ЕС.

«Попытки политизировать проект «Северный поток — 2», напугать европейцев зависимостью от российского газа или выдумать экологические проблемы, которые якобы может вызвать строительство, предпринимаются постоянно, и все они имеют главную цель — не допустить естественного укрепления позиций российских поставщиков энергоносителей в Европе и навязать европейцам дорогой американский сжиженный газ», — уверен Железняк.