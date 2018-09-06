Анкара, 6 сентября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 91 нелегального мигранта, сообщает 6 сентября Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Среди задержанных были выходцы из Ирана, Афганистана, Бангладеш, Пакистана, Палестины, Ирака и Сирии. Все они были доставлены в специализированные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.