Тула, 6 сентября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Давнее сотрудничество Тульского государственного университета (ТулГУ) с научно-производственным объединением «СПЛАВ» (входит в концерн «Техмаш») было оформлено подписанием соглашения с целью осуществления совместной деятельности, сообщила пресс-служба вуза.

Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР Снаряды

Подписи под соглашением поставили ректор ТулГУ Михаил Грязев и генеральный директор НПК «Техмаш» Владимир Лепин. Отмечается, что документ позволит предприятию и вузу вести научно-техническую и образовательную деятельность, направленную на решение вопросов в области разработки, производства вооружений, военной и специальной техники, оружия и боеприпасов.

«Совместно с концерном и его ведущим предприятием — Научно-производственным объединением «СПЛАВ» — мы делаем совместное дело и вносим общий вклад в дело укрепления обороноспособности страны», — сказал Грязев.

Тульское предприятие «СПЛАВ» основано в 1945 году с целью разработки и серийного производства гильз для ствольной артиллерии, а также для создания специализированного оборудования. Сегодня завод является поставщиком боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», РСЗО для военно-морского флота, тяжелых огнеметных систем и других комплексов.

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