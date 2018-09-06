Швеция объявила войну «Северному потоку», Камчатка задыхается: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Швеция не сможет встать на пути «Северного потока»;
- Жителям Польши напомнили о геноциде на Волыни;
- «Гознак» предложил модернизировать российские банкноты;
- В офисах российских компаний могут создать детские комнаты;
- Камчатка задыхается от смрада рыбных отходов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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