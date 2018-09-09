Москва, 9 сентября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Платные парковки Москвы — удачное решение транспортной проблемы или временная мера, которую пора дополнять новыми средствами? Как будет продвигаться в российской столице борьба с транспортным коллапсом, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Парковка в городе

Распространение по Москве платных парковок, начавшись (в очередной раз) из центра города в 2012 году, к нынешнему времени добралось до самой периферийной его части. Позволив расконцентрировать скопления автотранспорта подальше от центра города, эта мера может быть признана лишь временной, не дающей ответа на главный вопрос — как развитие столичной транспортной инфраструктуры поможет преодолеть коллапс, угрожающий в ближайшем будущем?

История вопроса за последние годы дает примеры различных подходов, предлагавшихся московскими специалистами и чиновниками. Но на данный момент очевидно то, что платные парковки хотя и разгрузили отчасти многострадальный центр столицы, не могут считаться удобным для москвичей решением. Где же находится долгожданное решение — будут ли это многоэтажные паркинги, а может быть, подземные площади, которые уберут автомобильную мешанину с улиц Москвы?

Читайте подробности: Ползучие платные парковки Москвы: настало время остановиться?

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