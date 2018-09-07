Варшава, 7 сентября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Польская инициатива неформального союза стран восточной части Европы, так называемое «Межиморье», вызвала интерес в Берлине. Означает ли это, что Германия готова побороться с США за влияние в этом европейском регионе, и как может развернуться политический вектор данного начинания, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Polomedia.ru

По высказываниям самих польских политиков создавалось впечатление, что проект «Межиморье» призван по большей части служить этаким оборонительным союзом против «агрессивных устремлений России». Во всяком случае, именно такую роль можно было предположить, исходя из высказываний одного из ведущих американских экспертов, директора центра Stratfor Джорджа Фридмана, назвавшего Польшу и Румынию опорами американской политики сдерживания России. Но в современном мире происходят значительные изменения, и вчерашняя концепция американского лидерства в общеевропейской безопасности сегодня значительно уступает видению самостоятельной Европы.

А это в свою очередь значит, что Варшаве, скорее всего, придется искать пути налаживания более плотного взаимодействия с западноевропейскими соседями и Евросоюзом в целом, не отрываясь от общих задач под предлогом проведения в жизнь решений, принятых в Вашингтоне. Какая же тенденция победит и где находятся ключевые точки принятия решений?

Читайте статью Польшу снова побеждает география, а также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные новостям и тенденциям европейской политики.