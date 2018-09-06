Красноярск, 6 сентября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Гранитном карьере красноярского заповедника «Столбы» всё чаще стали проводиться свадебные фотосессии с использованием запрещенных спецэффектов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе заповедника.

Zapovednik-stolby.ru Опасные для заповедника свадебные фотосессии

Сотрудники «Столбов» с тревогой констатируют: ради красочного снимка некоторые молодожены пренебрегают правилами посещения особо охраняемых природных территорий. Например, в ход идут разноцветный дым, фальшфейеры, открытый огонь. Кроме того, в ходе таких фотосессий замусоривается территория заповедника.

Государственные инспекторы заповедника только за последние два месяца составили три протокола. Сумма штрафов по данным нарушениям — 9 тысяч рублей. Еще в пяти случаях посетители не стали совершать нарушения после предупреждения.

Уточняется, что в основном на подобные нарушения молодожёнов толкают организаторы мероприятий и профессиональные фотографы. По информации пресс-службы «Столбов», организаторов подобных мероприятий будут искать и в случае нарушений привлекать к ответственности. Штрафы для должностных и юридических лиц составляют от 15 до 20 и от 300 до 500 тысяч рублей соответственно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году среди красноярских молодожёнов распространилась мода поджигать скалы в красноярском заповеднике ради свадебных фотосессий. Тогда сотрудники «Столбов» просили красноярцев прекратить эту противоправную, несущую огромный вред окружающей природе деятельность.