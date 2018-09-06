Ярославль, 6 сентября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Ярославле за три дня до выборов началось распространение фальшивой газеты «Советская Ярославия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском обкоме КПРФ.

«Советская Ярославия» фальшивая

Оформление газеты почти полностью повторяет оформление официального издания обкома, однако не содержит выходных данных. Размещенные там материалы направлены на создания негативного образа КПРФ, ЛДПР, партии ПАРНАС и, в меньшей степени, — «Единой России».

При этом материалы против КПРФ даны от лица самих коммунистов: лидер фракции Александр Воробьев «рассказывает», что «жизнь удалась», он зарабатывает миллионы рублей, а противников внутри партии обещает «погладить веслом».

«Это явная фальшивка, ожидаемая. Мы перед каждыми выборами сталкиваемся с этим. Подложные газеты, клевета — обычный набор власти, которая слишком боится КПРФ. Мы подали жалобу в избирательную комиссию и полицию. Впрочем, мы всегда подаем, но ни разу ни распространитель, ни изготовитель таких материалов не был установлен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

По словам коммунистов, газета распространяется в Дзержинском, Кировском и Заволжском районах.