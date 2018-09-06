Вашингтон, 6 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. 6 сентября Сенатская комиссия по банковским вопросам США выслушает мнения экспертов о проекте резолюции введения дополнительных санкций против России. Среди вариантов фигурирует также предложение о введении запрета на приобретения российского суверенного долга, что станет эффективным инструментом в борьбе с «нападками» Москвы на демократию в США, пишут Брайан О'Тоул и Джош Рудольф в статье для Atlantic Council.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Авторы указывают, что Москва использует свой суверенный долг в качестве геополитического инструмента так же, как и свои энергетические ресурсы. Выпуск облигаций суверенного долга является средством для пополнения валютных резервов, которые представляют собой крайне важный выпускной клапан для снижения санкционного давления.

Кремль также использовал деньги, полученные от суверенных заимствований, для поддержки своих находящихся под санкциями банков. Момент же для выпуска облигаций и проведения соответствующей информационной кампании выбирается таким образом, чтобы эффективнее всего продвигать образ того, что дела ведутся «как и прежде». Тем самым Москва показывает, что может привлекать к себе иностранные средства в условиях международного давления.

Поэтому введение санкций против суверенного долга России лишит Москву возможности пополнять свои резервы, в результате чего ее внутренняя политика будет более сдержанной. Важнее всего то, отмечают авторы, что таким образом можно наказать Россию за вмешательство в выборы в США.

Напомним, недавно Вашингтон ввел очередной раунд санкций против России, мотивируя это тем, что Москва стояла за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В рамках первого этапа санкций под действие запретительных мер подпадают поставки электроники, компонентов и технологий нефтегазовой отрасли.

На втором Москву ожидает сокращение двусторонних дипломатических отношений или даже полная их приостановка, практически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, за исключением продовольствия, запрет импорта в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, запрет на посадку на территории США самолетов государственных авиакомпаний России, прежде всего «Аэрофлота». Грозит России и блокирование США кредитов в международных финансовых организациях, а также запрет на выдачу кредитов от американских банков.