Москва, 6 сентября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведённому аналитиками агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2018 года самым распространённым в России автомобилем иностранного бренда стал Ford Focus, всего в нашей стране зарегистрировано 725,9 тыс. этих машин. Информация была опубликована 6 сентября на сайте компании.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иномарки

Всего в автопарке России по состоянию на 1 июля 2018 года числилось 26,5 млн иномарок. На втором месте по распространённости — Toyota Corolla (704,4 тыс. ед.), на третьем — Hyundai Solaris (704,2 тыс. ед.). Четвертое и пятое места рейтинга достались Kia Rio (701,8 тыс. ед.) и Renault Logan (654,5 тыс. ед.).

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В первую десятку также вошли: Chevrolet Niva (597,6 тыс. ед.), Volkswagen Polo (430,9 тыс. ед.), Daewoo Nexia (421,8 тыс. ед.), Toyota Camry (409 тыс. ед.) и Skoda Octavia (380,6 тыс. ед.).

Напомним, ране ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых в России автомобилей. В топ-5 вошли следующие модели LADA: 2107, 2106, 4×4, 2109 и 2110.