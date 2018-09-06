Рим, 6 сентября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Если хоть один из 50 сбежавших мигрантов, принятых с корабля Diciotti, совершит преступление, то это окончательно обрушит и без того невысокие рейтинги итальянской оппозиции, а правление Маттео Сальвини будет продолжаться даже не 30 лет, о которых он говорил ранее, а все 50, отмечают обозреватели Affari Italiani в четверг, 6 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Как сообщалось ранее, около 50 нелегальных мигрантов, которые после долгих споров были приняты в Италии, исчезли из центров приема в неизвестном направлении.

В середине августа 2018 года корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

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В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию.

Глава МВД Маттео Сальвини, выступавший против приема мигрантов, а после их исчезновения написавший иронический комментарий («А разве мы их не захватили в плен?»), имел полное право на эту иронию, отмечает издание.

Сейчас самого Сальвини обвиняют в нарушениях прав мигрантов, и вполне возможно, что все 50 сбежавших граждан вполне добропорядочны, но если хоть один из них совершит преступление и будет задержан, то аргументов у сторонников миграции в ее нынешнем виде не останется, полагают авторы.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.