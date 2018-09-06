Киев, 6 сентября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Андрей Парубий попытался оправдаться за свою пропаганду фашизма, сообщает 6 сентября «112 Украина».

Цитата из х/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. Германия, США Я не я

По словам главы украинского парламента, все, кто обвиняют его пропаганде нацизма, являются «рупорами российской пропаганды». Также Парубий обвинил Россию и лично ее президента Владимира Путина в использовании «нацистской практики». По мнению спикера, «нацистская практика» заключается в проведении референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), которые самостоятельно организовывали плебисцит.

Напомним, ранее Парубий заявил, что Гитлер был «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию». Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что подаст на Парубия в суд за пропаганду фашизма.