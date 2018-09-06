Ставрополь, 6 сентября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 85-летняя женщина погибла, сжигая сухостой на своем огороде. В пресс-службе СУ СКР по региону 6 сентября сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели женщины.

stevepb Огонь. Трава

Инцидент произошел утром 3 сентября. По предварительным данным, 85-летняя женщина на огороде рядом со своим домом сжигала сухостой. Потеряв равновесие, она упала в костер.

Соседи, увидевшие разгоревшееся пламя, попытались помочь женщине, вызвали экстренные службы. Пенсионерку доставили в реанимацию Труновской районной больницы, но врачи спасти ее не смогли: к вечеру женщина умерла от обширных ожогов.

Отметим, что МЧС ранее неоднократно заявляло о том, что сжигание сухостоя на территории дачных участков, на огородах крайне опасно — в сухую погоду это может привести к мгновенному распространению огня.