Ульяновск, 6 сентября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. УАЗ планирует выпустить удлиненную версию грузовика «Профи», колесная база автомобил будет увеличена на 650 мм, отмечается, что вся необходимая документация на модель уже оформлена. Об этом 6 сентября сообщил портал CarsWeek.

Yuriy Lapitskiy Ульяновский автомобильный завод

Таким образом, в зависимости от версии длина машины составит от 6,9 м до 7,1 м. Масса нового автомобиля также изменится в большую сторону, на 300 кг.

Читайте также: В сеть попали новые фото кроссовера Baojun 530 от GM и SAIC

Напомним, УАЗ «Профи» — малотоннажный грузовик, который автопроизводитель выпускает с 2017 года. Модель позиционируется компанией как конкурент автомобилям серии «Газель Бизнес».