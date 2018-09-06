Колпино, Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) будет построено предприятие по выпуску реагентов, используемых в системах по производству питьевой воды и очистке стоков.

eutrophication&hypoxia Очистные сооружения

Как сообщили 6 сентября в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, разрешение на капитальное строительство такого объекта в промышленной зоне Колпинского района получило ООО «Центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков»

В рамках проекта будет создано производство современных, экологически безопасных реагентов и их смесевых модификаций, а также профильный научно-исследовательский центр. Это подразделение будет работать в интересах водоканалов и промышленных предприятий Северо-Запада России.

«Реализация первого этапа проекта (строительство опытного производства и инновационного центра) планируется во втором квартале 2019 года. Объем инвестиций — 1 млрд рублей частных средств», — уточнили в комитете по инвестициям.

Соглашение о намерениях между Санкт-Петербургом и инвестором было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

Добавим, что процент очистки сточных вод в Северной столице в настоящее время составляет 98,6%.

Читайте также: В Петербурге на 80% проложили новый коллектор для снижения сбросов

Читайте также: Зловонную реку в Петербурге, где дохли утки, очистят за счет бюджета