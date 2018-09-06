Москва, 6 сентября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Экономические власти РФ одной рукой разгоняют инфляцию, а другой пытаются её удержать, чем наносят вред экономике страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя прогнозы министра экономического развития РФ Максима Орешкина по инфляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По расчётам МЭР, инфляция в начале 2019 года ускорится до 5%, несмотря на то, что целевой показатель должен был остаться в пределах 4%. По словам министра, рост инфляции произойдёт из-за ослабления рубля и ускорения роста цен на продовольственные товары в связи с ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

«Наши экономические власти, включая МЭР, сначала делают все, чтобы разогнать инфляцию, а потом сообщают об этом как о неизбежном зле. Очевидно, что инфляция вырастет, и это заслуга наших экономических властей», — заявил Емельянов.

По его словам, на показатель в первую очередь повлияет рост НДС с 1 января 2019 года. Однако это не единственная причина.

«Второй момент — это девальвация рубля, которая произошла из-за политики Центробанка. Регулятор не хочет ужесточать меры валютного регулирования и держит высокую ключевую ставку. Это приводит к тому, что горячий капитал бегает туда-сюда: деньги то приходят в РФ, то уходят из страны, а когда они уходят, то происходит девальвация рубля», — отметил Емельянов.

По его словам, в такой ситуации инфляция неизбежно ускорится. Однако в порывах удержать её ЦБ может нанести ещё больший вред экономике страны, опасается депутат.

«Вместо того чтобы устранять причины и, например, ужесточить валютное регулирование, тем самым избавить нашу финансовую систему от волатильности из-за горячих денег, ЦБ прибегает к мере, которая будет жестка и депрессивна по отношению к промышленности и сельскому хозяйству. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина опять говорит о повышении ключевой ставки, которая и так самая высокая в мире», — отмечает Емельянов.

По его словам, повышение ключевой ставки также приведёт к повышению инфляции, так как за счёт этого будут дорожать кредиты.

«Получается, что одной рукой экономические власти разгоняют инфляцию, а другой рукой пытаются её удержать, подавляя развитие производства. С такой экономической политикой никакой стабильности нашей экономики ждать не приходится», — уверен депутат.