Вена, 6 сентября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал кандидатуру немца Манфреда Вебера на пост главы Европейской комиссии на выборах 2019 года. Об этом Курц написал на своей странице в Twitter 6 сентября.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

«Манфред Вебер не просто пассионарный европеец, прежде всего у него есть сила и мужество решать проблемы и вносить необходимые изменения. Он выступает за справедливую Европу», — написал Курц.

«Он неоднократно доказывал это по многим вопросам, в том числе по миграционному на европейском уровне. Манфред Вебер как кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на выборах 2019 года обладает полной поддержкой с моей стороны и Новой народной партии», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер фракции ЕНП в Европарламенте объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Еврокомиссии 5 сентября. Кандидат от партии будет выбран на съезде в Хельсинки 7−8 ноября. Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.