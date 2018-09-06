Москва, 6 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Инициатива Минфина повысить штраф за езду без полиса ОСАГО скорее обусловлена общей тенденцией увеличения штрафов в административной сфере и необходимостью пополнения бюджета, чем массовым уклонением водителей от страхования своих автомобилей, считает юрист Адвокатской палаты Московской области Артем Иванча.

ktphotography Руль автомобиля

Ранее о том, что в России является актуальным вопрос повышения штрафа за езду без полиса ОСАГО, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, штраф за езду без ОСАГО должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает отказавшийся от покупки полиса владелец транспортного средства.

В связи с инициативой Минфина повышение штрафа вполне следует ожидать в ближайшее время, так как более 90% принимаемых законопроектов поступают из правительства РФ.

Указанная инициатива обусловлена скорее не социальными факторами в виде массового уклонения автовладельцев от страхования авто, а с общей тенденцией увеличения штрафов в административной сфере и необходимостью пополнения бюджета.

Кроме того, необходимо разделять понятие езды водителя без ОСАГО и невыполнение им обязанности по страхованию автомобиля. В первом случае имеет место лишь отсутствие документа, подтверждающего застрахованность транспортного средства, но в данном случае авто является застрахованным; штраф при этом составляет 500 руб. В другом случае имеет место отсутствие застрахованности транспортного средства. Штраф в данном случае составляет 800 руб. При этом до истечения 20 дней штраф может быть уплачен в размере 50% от наложенного (п. 1.3. ст. 32.2 КоАП РФ).

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