Киев, 7 сентября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Договорённость с МВФ о выдаче транша, по мнению заместителя главы Национального банка Украины, будет достигнута в конце осени, и в НБУ рассчитывают сразу на сумму в 2 млрд долларов. В чем и на каком фоне выражается оптимистичный настрой, пишет в своем обзоре украинской экономики автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По мнению управляющего партнёра инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, для получения денег от МВФ Украине необходимо возобновить реальные системные реформы или находиться под угрозой банкротства. И если, указывает Найман, банкротство Украине пока не грозит, то реформ не хотят сами власти:

«Поэтому МВФ не спешит помогать Украине. И это может продолжаться до выборов», — сказал Найман при общении с читателями издания «Главред».

Однако заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован все же на получение этих денег рассчитывает:

«Поэтому я бы мыслил категориями, как нам это поможет дальше реализовывать те реформы, которые были начаты. За последние четыре года сделано больше, чем за 23 года до этого. Это признают и МВФ, и Всемирный банк, и ЕБРР, и все международные инвесторы. Но мы потеряли много времени, и нам необходимо развиваться быстрее. МВФ способен нам в этом помочь», — говорит Рашкован, подчеркивая, что из-за потерянного времени Украине требуется ускоренное развитие, в чем может помочь МВФ.

Сейчас Украина продолжает возвращать фонду прошлые долги: за август перечислено более 605 млн долларов. в ноябре должен состояться следующий и последний в этом году платёж — на 580 млн долларов.

Читайте о других событиях украинской экономики: Кто собственник стратегических активов Украины? Россия! — обзор экономики

Читайте также другие материалы Андрея Стеценко о различных сферах украинской жизни.