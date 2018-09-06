Пенза, 6 сентября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Вопрос внесения изменений в пенсионную систему Российской Федерации очень актуален. Пенсия — гарант благополучной и спокойной старости, закономерный результат многолетнего труда, налогоотчислений. У каждого гражданина должно быть ясное понимание этой системы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

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«Являясь представителем молодого поколения, считаю очень правильной информационную работу, которая проводится с населением и профсоюзами. Руководство страны мониторит позицию и отношение населения к предлагаемым корректировкам пенсионной системы. Только качественная обратная связь от населения может гарантировать хорошие итоги любых изменений, в том числе пенсионной системы. Польза пенсионной реформы должна быть предельно ясно и прозрачна донесена до каждого гражданина РФ», — высказал свое мнение Безрукова.

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