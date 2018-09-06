Оренбург, 6 сентября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В Оренбурге горадминистрацию покидают заместитель главы муниципалитета по общим вопросам Антон Шувакин и начальник управления по культуре и искусству Татьяна Резницкая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, оба подали заявления об отставке.

(сс) jarmoluk Шахматы

Распоряжение об увольнении Шувакина уже завизировано, а документ в отношении Резницкой пока находится на рассмотрении.

По официальным данным, увольнение Антона Шувакина связано с переездом в другой город. Татьяна Резницкая заявила, что прошла конкурс на замещение вакантной должности доцента в институте искусств им. Ростроповичей. С 1 октября она должна быть принята на работу в вуз.

Между тем некоторые горожане с подозрением отнеслись к данным фактам увольнений. Они считают, что резкий отток чиновников после громких посадок не может не вызвать подозрения.

Напомним, в Оренбурге задержаны мэр и его заместитель. Глава города Евгений Арапов находится в СИЗО. Вице-мэр Геннадий Борисов первоначально был взят под стражу, но после неоднократных апелляций отпущен под домашний арест. Оба чиновника являются фигурантами коррупционного уголовного дела о вымогательстве крупной взятки группой лиц по предварительному сговору.