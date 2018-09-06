Киев, 6 сентября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, действие которого установит в качестве официального приветствия военнослужащих Украины лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Неонацист

«Рада поддержала за основу законопроект № 9036 о введении военного приветствия «Слава Украине!» и ответа «Героям слава!», — передает вещатель.

Принятие документа, который подготовят ко второму чтению по ускоренной процедуре, поддержали 283 народных народных избранника.

Напомним, «Слава Украине — Героям слава!» — лозунг Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов изменяющий некоторые статьи конституции законопроект.

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