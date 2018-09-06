Видео: NASA зафиксировало яркую вспышку на Солнце
Вашингтон, 6 сентября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Обсерватория Солнечной динамики NASA смогла снять яркую вспышку на Солнце. Видео выложено на странице NASA в Instagram.
NASA
Солнце
На ролике видны языки пламени, вырывающиеся из огромного огненного шара. Отмечается, что видео было снято ещё 13 августа.
https://www.instagram.com/p/BnOXa7En2AU/
Обсерватория Солнечной динамики исследует влияние солнечного излучения на атмосферу Земли, поскольку солнечные ветры и вспышки влияют на работу технологических систем на планете.
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