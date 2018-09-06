Тула, 6 сентября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. 0,82% от общего числа избирателей проголосовали досрочно на муниципальных выборах в Тульской области, сообщила пресс-служба избирательной комиссии. Досрочное голосование, в соответствии с законодательством, проходило в помещениях территориальных избирательных комиссий муниципальных образований с 29 августа по 4 сентября. С 5 по 8 сентября проголосвать можно уже в участковых комиссиях. Право проголосовать досрочно имели те граждане, которые будут отсутствовать по месту жительства в день голосования по уважительной причине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отдать голос

«Всего с 29 августа по 4 сентября в помещениях ТИКов районов, где 9 сентября пройдут выборы, досрочно проголосовали 0,82% избирателей. Например, в городе Кимовске проголосовали 440 человек — 1,85% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это меньше, чем на предыдущих аналогичных выборах в городе, когда досрочно проголосовали 497 человек — 1,96%», — сообщил председатель облизбиркома Павел Веселов.

Он подчеркнул, что «распространяемая информация об «аномальной» активности избирателей на досрочных выборах не соответствует действительности».

Как отмечает ИА REGNUM, 9 сентября в Тульской области пройдет более 60 муниципальных выборов в 18 районах, а также в Новомосковске и Славном.

Отметим, что ранее в Кимовске, где будут выбирать депутатов горсобрания, местный депутат назвал ситуацию с числом жителей, проголосовавших досрочно, аномальной — по его данным, за три дня в городе проголосовали около 3% избирателей.