Сеул, 6 сентября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Российские стрелки Назар Лугинец,Владимир Масленников и Сергей Каменский стали чемпионами мира по стрельбе.

Мишень

Спортсмены одержали победу в командном турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м. Он набрали 3535 баллов, установив мировой рекорд.

Второе место заняли стрелки из Китая — 3532. Замкнули тройку спортсмены из Белоруссии с результатом 3526.

Напомним, чемпионат мира по стрельбе проходит в южнокорейском Чханвоне, соревнования завершатся 14 сентября.

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